Marsiglia, Vainqueur punto fermo di Garcia: le statistiche lo premiano!

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

11/03/2017 20:32

MARSIGLIA ROMA VAINQUEUR - William Vainqueur non sta deludendo le attese con la maglia del Marsiglia. Autore finora di una stagione molto positiva nelle fila dell'Olympique, il giocatore di proprietà della Roma è infatti nei cinque maggiori campionati europei il centrocampista che finora ha recuperato più palloni (10,2 a partita). Guardando solo alla Ligue 1, invece, Vainqueur nel suo ruolo è in testa anche nelle statistiche per la percentuale di passaggi riusciti a tutto campo (92% a gara, insieme a Thiago Motta) e negli ultimi 30 metri (80,6%). Il 28enne mediano è attualmente in prestito al Marsiglia e sotto contratto fino al 2018 con la Roma. Nella stagione in corso - tra campionato e coppe - ha già collezionato 25 presenze, rivelandosi come uno dei perni dello scacchiere di Rudi Garcia. Vainqueur è molto richiesto in Inghilterra, un club britannico lo corteggia ormai da tempo e ci sono grandi possibilità che il Marsiglia lo perda in estate visto il grande pressing della Premier League.