Monaco, super gol di Moutinho: aumentano i rimpianti della Roma

11/03/2017 20:03

NEWS MONACO/ Al super gol segnato da Joao Moutinho al Bordeaux, in casa Roma molti si saranno letteralmente mangiati le mani. Il centrocampista portoghese del Monaco, infatti, era finito in orbita giallorossa durante il calciomercato estivo. I dirigenti capitolini, in attesa di capire se Paredes fosse rientrato o no nel progetto di Spalletti, si stavano guardando attorno alla ricerca di un uomo di qualità. Ad agosto, addirittura, Moutinho è stato proposto alla Roma che come primo obiettivo aveva però Borja Valero della Fiorentina. L'arrivo dello spagnolo era legato al passaggio del preliminare di Champions League con il Porto, fallito da Totti e compagni: Borja Valero non si è più mosso da Firenze, così come Moutinho non ha lasciato Montecarlo.

S.F.