Bayern Monaco, Lewandowski macchina da gol: è già a quota 100!

11/03/2017 19:13

BAYERN MONACO LEWANDOWSKI - Una macchina da gol. Non si può definire altrimenti Robert Lewandowski, anche oggi a segno con una doppietta nel successo sull'Eintracht Francoforte che lancia il Bayern Monaco verso l'ennesimo trionfo in Bundesliga. Con i due centri odierni, il bomber polacco ha toccato quota 100 gol con la maglia dei bavaresi (che indossa dall'estate 2014) in 136 presenze complessive: numeri 'mostruosi', con 33 reti messe a segno soltanto in questa stagione.



G.M.