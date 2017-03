11/03/2017 19:22

REAL MADRID BARCELLONA MAXIME LOPEZ / Real Madrid e Barcellona sarebbero già pronte a darsi battaglia in estate per il cartellino del giovanissimo centrocampista dell'Olympqiue Marsiglia, Maxime Lopez. Il 19enne francese è stato seguito personalmente da Zinedine Zidane che lo avrebbe segnalato alla dirigenza dei 'Blancos', come riporta 'as.com'.

O.P.