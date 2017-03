Ligue 1, Monaco-Bordeaux 2-1: magia Moutinho, la capolista tenta la fuga

11/03/2017 18:49

MONACO BORDEAUX - Il Monaco supera l'ostacolo Bordeaux e allunga in vetta alla classifica in attesa che scenda in campo il PSG. Mbappé e la prodezza di Moutinho rendono vana nel finale la rete ospite firmata da Rolan.



Monaco-Bordeaux 2-1

68' Mbappé; 74' Moutinho; 84' Rolan



CLASSIFICA: Monaco 68, Nizza 63, Psg 62, Lione 47, Marsiglia 45, Bordeaux 43, Saint-Etienne 40, Rennes 37, Tolosa 36, Angers 26, Guingamp 35, Nantes 34, Montpellier 33, Caen 31, Metz 31, Lille 30, Nancy 28, Dijon 27, Bastia 25, Lorient 22.

G.M.