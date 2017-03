Spal, Semplici: "Andare via? Dovrei pensarci molto bene prima..."

11/03/2017 18:26

CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il successo di oggi contro il Cesena che ha regalato ai ferraresi il primato in Serie B. Il tecnico è già stato accostato ad alcune compagini della massima serie dopo questa ottima annata in 'Cadetteria'; il suo commento: "Col Presidente si è creato un ottimo rapporto. Questa è un'isola felice e prima di andare via dovrei pensarci molto bene".

O.P.