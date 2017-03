Liga, Siviglia-Leganes 1-1: andalusi distratti dalla Champions

11/03/2017 18:15

SIVIGLIA LEGANES - Passo falso del Siviglia che non va oltre l'1-1 in casa contro il Leganes. Dopo il vantaggio ospite firmato dopo soli 3' da Gabriel, Vietto riesce a riequilibrare le distanze quasi allo scadere della prima frazione di gioco. Gli andalusi di Sampaoli, forse distratti dall'impegno di martedì in Champions contro il Leicester, mancando così il momentaneo aggancio in classifica al Real Madrid.



Siviglia-Leganes 1-1

3' Gabriel (L); 44' Vietto



CLASSIFICA: Barcellona 60, Real Madrid 59, Siviglia 57, Atletico Madrid 49, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 41, Eibar 39, Espanyol 39, Celta Vigo 35, Alaves 33, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 25, Deportivo la Coruna 20, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.

G.M.