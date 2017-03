Premier League, 28a giornata: tutto facile per l'Everton. West Ham, altro ko

11/03/2017 17:49

PREMIER LEAGUE 28 GIORNATA CLASSIFICA / Solo successi interni nelle tre partite giocate nel pomeriggio in Premier League. L'Everton ha sbrigato la pratica West Bromwich con un secco 3-0, mentre l'Hull City ha vinto per 2-1 contro lo Swansea (inutile il gol nel finale di Mawson per i gallesi). Molto più spettacolo in Bournemouth-West Ham: londinesi avanti e poi scavalcati dai padroni di casa che nel primo tempo hanno fallito ben due calci di rigore. Mattatore della gara Joshua King, autore di una tripletta.

Bournemouth-West Ham 3-2

Everton-West Bromwich 3-0

Hull-Swansea 2-1

CLASSiFICA: Chelsea 66, Tottenham 56, Manchester City 56, Liverpool 52, Arsenal 50, Manchester United 49, Everton 47, West Bromwich Albion 40, Stoke City 36, Southampton 33, West Ham 33, Burnley 31, Watford 31, Bournemouth 30, Leicester 27, Swansea 27, Crystal Palace 25, Hull City 24, Middlesbrough 22, Sunderland 19.

O.P.