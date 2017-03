VIDEO - Juventus, Dani Alves 'festeggia' la vittoria sul Milan

11/03/2017 17:35

JUVENTUS DANI ALVES - E' festa in casa Juventus, nonostante le polemiche post-Milan. I bianconeri si godono la sofferta vittoria contro i rossoneri, in attesa del ritorno degli ottavi di Champions con il Porto. Tra i più festanti c'è sicuramente Dani Alves, che su Instagram posta un video in compagnia del compagno di squadra Lemina in cui sfoggia le sue doti da ballerino sulle note di 'Uptown Funk'. Sabato pomeriggio di svago e in allegria per il brasiliano ex Barcellona.



G.M.