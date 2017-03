Palermo-Roma, i convocati di Spalletti: Perotti infortunato. Il comunicato UFFICIALE

11/03/2017 17:30

PALERMO ROMA INFORTUNIO PEROTTI / Diego Perotti, esterno della Roma, non sarà convocato per la sfida di domani contro il Palermo per via di un problema fisico. Come apprendiamo dal sito dei giallorossi l'argentino "ha accusato un risentimento muscolare al flessore destro che ha indotto a decidere per uno stop precauzionale per questa trasferta. Le sue condizioni verranno rivalutate lunedì".

Di seguito tutti i convocati di mister Spalletti per la gara: Szczesny, Alisson, Crisanto; Emerson, Mario Rui, Fazio, Vermaelen, Peres, Jesus, Rudiger; Gerson, De Rossi, Grenier, Strootman, Paredes, Nainggolan; Salah, El Shaarawy, Totti, Dzeko.

O.P.