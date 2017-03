Bundesliga, 24a giornata: il Bayern allunga con Lewandowski. Lipsia ko!

11/03/2017 17:16

BUNDESLIGA / Si è giocato in Germania per la 24esima giornata della Bundesliga: il Bayern Monaco di Ancelotti non sbaglia e grazie alla doppietta di Lewandowski ed al gol di Douglas Costa. Eintracht battuto ed allungo in classifica dei bavaresi: infatti il Lipsia ha perso in casa contro il Wolfsburg per 1-0. Ko anche il Borussia Dortmund contro l'Hertha Berlino, pareggio dell'Hoffenheim col Friburgo e sconfitta del Mainz sul campo del Darmstadt.

Bayern Monaco-Eintracht 3-0

Darmstadt-Mainz 2-1

Friburgo-Hoffeinheim 1-1

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 2-1

Lipsia-Wolfsburg 0-1

CLASSIFICA: Bayern Monaco punti 59, Lipsia 49, Borussia Dortmund 43, Hoffenheim 42, Hertha Berlino 42, Eintracht Francoforte 35, Friburgo 34, Colonia 33, Borussia Monchengladbach 32, Bayer Leverkusen 31, Mainz 29, Augsburg 28, Schalke 27, Werder Brema 26, Wolfsburg 26, Amburgo 23, Ingolstadt 18, Darmstadt 15.