Calciomercato Palermo, Baccaglini: "Non stiamo trattando Ranieri"

11/03/2017 16:54

PALERMO BACCAGLINI / Il nuovo Presidente del Palermo, Paul Baccaglini, ha risposto alle domande dei tifosi rosaneri in diretta su Facebook. Ecco alcune delle sue dichiarazioni interessanti in chiave mercato: "Ranieri? Non è vero che stiamo trattando, ma mi fa piacere vedere questi accostamenti. Lopez è molto umile ed ha una voglia pazzesca di lavorare".

DIRIGENZA - "E' troppo presto per parlare del nuovo direttore sportivo, finiremo l'annata in questo modo, poi ci muoveremo".

O.P.