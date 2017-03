Serie B, 30a giornata: Spal nuova capolista. Il Frosinone cade a Bari

Maurizio Russo

11/03/2017 16:56

SERIE B RISULTATI CLASSIFICA / La Serie B ha una nuova capolista. Si tratta della Spal che si è aggiudicata il derby emiliano-romagnolo contro il Cesena pur finendo la partita in 9 contro 11. Proteste ospiti per un possibile fuorigioco sul gol del vantaggio di Antenucci. Il Bari si aggiudica il big match contro il Frosinone e si avvicina al Benevento quarto, fermato davanti al proprio pubblico dall'Entella sullo 0-0. Pareggio anche nell'altra sfida in chiave playoff tra Cittadella e Perugia, mentre lo Spezia vince in rimonta contro l'Avellino. Punti preziosi in chiave salvezza per la Salernitana contro il Brescia. Tra poco in campo Latina e Carpi, tra domani e lunedì in programma quattro posticipi.

Bari-Frosinone 1-0

Benevento-Entella 0-0

Cittadella-Perugia 1-1

Spal-Cesena 2-0

Salernitana-Brescia 2-0

Spezia-Avellino 2-1

Latina-Carpi ore 18

Novara-Pro Vercelli, Ternana-Trapani e Vicenza-Pisa domani. Verona-Ascoli lunedì

CLASSIFICA: Spal punti 55, Frosinone 53, Verona* 52, Benevento 48, Bari 46, Cittadella 44, Perugia 44, Spezia 44, Novara* 43, Entella 43, Carpi* 40, Avellino 36, Salernitana 36, Ascoli* 34, Pisa* 32, Pro Vercelli* 32, Brescia 31, Cesena 31, Latina* 31, Vicenza* 30, Trapani* 26, Ternana* 23.

*Una partita in meno