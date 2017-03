Calciomercato Fiorentina, Cognigni: "Bernardeschi? Vuole restare, come club noi..."

11/03/2017 16:28

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / Sarà un'estate movimentata per la Fiorentina: in estate infatti ci saranno vari cambiamenti nella compagine toscana, che snza dubbio dovrà rimpiazzare qualche big in partenza. Federico Bernardeschi è sicuramente il gioiello dei toscani, quello che ha più mercato e più richieste. Il giovane fantasista viola però ha più volte affermato di voler continuare il suo percorso a Firenze anche in futuro; in merito è intervenuto il Presidente esecutivo, Mario Cognigni ad 'Italia7': "Quello che ha detto il ragazzo fino ad oggi è frutto della sua volontà e non di pressione da parte nostra. La Fiorentina però non può identificarsi in un solo giocatore, deve sempre riqualificarsi, trovando elementi con attaccamento alla maglia".

O.P.