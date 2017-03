Chelsea-Manchester United, Mourinho svela il 'segreto' di Conte

11/03/2017 16:16

MOURINHO CONTE - José Mourinho esalta il Chelsea di Antonio Conte... ma per la fase difensiva. In vista del quarto di finale contro i 'Blues', il manager del Manchester United non ha dubbi su quale sia il punto di forza degli avversari: "Ci sono tanti modi di giocare e di affrontare una partita e io non sono sorpreso del modo in cui gioca il Chelsea. Credo che abbiano una fenomenale fase difensiva", ha sottolineato alla 'BBC' l'ex allenatore dell'Inter.

G.M.