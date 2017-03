Arsenal, Vieira difende Wenger: "Non mollerà! Qualche giocatore lo ha deluso"

12/03/2017 01:10

PREMIER LEAGUE ARSENAL WENGER VIEIRA / Si fa un gran parlare del futuro di Wenger, con i tifosi che vorrebbero veder concluso il suo lungo percorso alla guida dell'Arsenal. Tante le critiche subite, dalla Premier League alla Champions, con Patrick Vieira che si schiera invece in sua difesa.

L'ex calciatore ha posto maggiormente l'accento sulle prestazioni dei giocatori al suo servizio: "Arsene sta attraversando un periodo duro, - ha dichiarato a 'Omnisport' - ma lo conosco e non getterà la spugna. Combatterà perché è orgoglioso e darà tutto come ha sempre fatto. E' vero che la gente dubita delle sua capacità ma credo si debba guardare anche ai giocatori, che in certe situazioni hanno deluso Wenger. Le responsabilità vanno divise".

L.I.