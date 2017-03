Calciomercato Roma, contatto Real-Monchi. E il dirigente chiede la testa di CR7!

11/03/2017 15:54

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI REAL MADRID / Florentino Perez vuole ristrutturare e ringiovanire il Real Madrid. Non solo a livello di parco giocatori, ma soprattutto sul piano dell'organico dirigenziale. Come svela 'Canal Sur', sono stati allacciati già i primi contatti con Monchi, ds in uscita dal Siviglia e corteggiato in maniera insistente anche dalla Roma: le parti hanno discusso sul tipo di rivoluzione da portare avanti e sono già d'accordo su alcuni punti, come la cessione di giocatori che sembrano aver esaurito il loro ciclo a Madrid.

Il primo della lista è Karim Benzema, seguito da Pepe (al quale non verrà rinnovato il contratto), Nacho Fernandez e Keylor Navas. Resteranno in organico giocatori come Morata, Lucas Vazquez e Marco Asensio a patto che accettino un ruolo da comprimario.

La richiesta più clamorosa, però, riguarda Cristiano Ronaldo: secondo Monchi anche lui avrebbe esaurito il suo ciclo ai 'Blancos' come Benzema, ma in questo caso sarebbe disponibile a valutare la sua cessione a partire dalla stagione 2018-19. Anche Florentino Perez sarà d'accordo su questo?

D.G.