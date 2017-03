Cina, Pato 'tradisce' Cannavaro: solo 1-1 per il Tianjin Quanjian

11/03/2017 16:00

PATO CANNAVARO / Alla seconda giornata del campionato cinese arriva il primo punto in classifica per il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che ha pareggiato 1-1 sul difficile campo dello Shanghai Shenhua. Ma c'è rammarico perché i padroni di casa hanno giocato in dieci dal 24esimo del primo tempo per l'espulsione di Qin e soprattutto perché, dopo il pareggio di Witsel, nei minuti finali ha fallito un calcio di rigore con Pato che ha calciato alto sopra la traversa.

M.R.