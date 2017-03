Milan, tegola Suso: ricaduta al flessore

11/03/2017 15:38

MILAN SUSO INFORTUNIO / Ieri non ha preso parte alla gara contro la Juventus, ma Suso rischia di saltare anche altre gare. Come riferisce 'Sky Sport', lo spagnolo ha accusato un riacutizzarsi del problema al flessore che lo aveva costretto ad abbandonare la gara di sabato scorso contro il Chievo. L'esterno di è sottoposto a controlli medici e la sua situazione verrà continuamente monitorata nelle prossime ore: di certo salterà la gara contro il Genoa per poi sfruttare la sosta per recuperare. I tempi di recupero potrebbero essere di circa due settimane anche se, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe dover rimanere ai box anche più tempo.

D.G.