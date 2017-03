Empoli, comunicato UFFICIALE: multa ed esclusione per un calciatore

11/03/2017 15:28

EMPOLI COMUNICATO / L'Empoli domani farà visita al Chievo per la 28esima giornata del campionato di Serie A con un giocatore in meno. Niente infortuni dell'ultima ora, bensì una punizione per un tesserato la cui identità non è stata ancora resa nota ma pare si tratti di Buchel, reo di aver litigato col vicino di casa. Ecco il comunicato ufficiale:

"L'Empoli F.C. dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato comunica che, nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona".

M.R.