Sassuolo-Bologna, Di Francesco: "Berardi deve stare tranquillo, domani due out"

11/03/2017 15:27

SASSUOLO BOLOGNA DI FRANCESCO / Domani il lunch match della Serie A vedrà andare in scena il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Una gara che Eusebio Di Francesco, tecnico dei neroverdi, ha presentato in conferenza stampa: "Sicuramente il desiderio di tornare alla vittoria in casa c'è, anche se abbiamo fatto buone prestazioni. Partendo da quelle, con meno disattenzioni e con più cinismo sotto porta, sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni".

INDISPONIBILI - "Defrel e Sensi non ci saranno. Cannavaro ha recuperato dopo la febbre. Vedremo chi giocherà. Defrel è mancato tante volte e abbiamo fatto punti, è forte e importante, è stato determinante a Napoli e a Udine, avercelo è importante, ma chi l'ha sostituito ha fatto bene. Missiroli dobbiamo gestirlo".

BERARDI - "Dopo l'infortunio si può avere un buon impatto e poi avere un calo fisiologico. Il rigore sbagliato col Milan può avere influito sulla testa, il ragazzo si deve ripulire mentalmente e ripartire, gli manca il gol ma non lo deve ricercare con ossessione. Lui è uno, ma la nostra forza è sempre stata la squadra e deve continuare ad esserlo".

D.G.