Newcastle, Benitez rifiuta il rinnovo: ecco perché

11/03/2017 14:57

CALCIOMERCATO NEWCASTLE BENITEZ / Rafa Benitez è sempre al comando (a pari merito con il Brighton ma con una partita in meno) della Championship inglese con il suo Newcastle. Ma anche in caso di promozione in Premier League, il manager spagnolo potrebbe dire addio ai 'Magpies'. Come riportato dal tabloid 'Telegraph', l'ex allenatore del Napoli avrebbe rifiutato a più riprese il rinnovo del contratto perché vuole avere il controllo totale in materia di calciomercato.

M.R.