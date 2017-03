11/03/2017 14:31

SAMPDORIA LINETTY BORUSSIA / Dopo una buona prima parte di stagione, Karol Linetty sta vivendo un periodo di appannamento alla Sampdoria. Tanto che il centrocampista polacco non è più un titolare inamovibile nello scacchiere di Giampaolo. Un calo che, secondo fonti tedesche, si sarebbe ripercosso anche sul mercato, con il Borussia Dortmund che non sembra più così interessato alle sue prestazioni come a gennaio.

M.R.