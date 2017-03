Pescara-Udinese, il monito di Delneri: "Loro non hanno nulla da perdere. Thereau..."

11/03/2017 14:35

PESCARA UDINESE DELNERI / Reduce dal bel pareggio contro la Juventus, l'Udinese è chiamata ora alla trasferta di Pescara, dove troverà una squadra con l’acqua alla gola. "Ogni partita ha storia a sé - ha esordito Gigi Delneri in conferenza stampa - Affrontiamo il Pescara e nel calcio non bisogna mai dire mai. Loro giocheranno partita dopo partita, daranno il massimo. Non avranno nulla da perdere, giocheranno per vincere. Sarà una partita aperta, servirà l'attenzione messa come nella partita contro la Juventus".

Il tecnico dei friulani ha poi aggiunto: "Il Pescara è una squadra diversa dalla Juventus, gioca in maniera diversa senza avere nulla da perdere e con grande piglio agonistico. Noi dovremo avere l'accortezza di pensare che ci sono anche loro sul campo e non ci consegneranno le azioni da gol sul piatto".

Infine un commento sulla formazione: "Mancherà Fofana. Dispiace per il suo infortunio, si riprenderà. Dispiace anche per Felipe che martedì alla ripresa ha accusato un dolore, sebbene senza avere strappi. Evidentemente era affaticato dopo la partita contro la Juve, dove uno dà di più. Thereau sta bene, il ginocchio non gli fa male. Valuteremo se farlo giocare".

D.G.