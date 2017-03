Palermo, il voto del presidente Baccaglini: "Se ci salviamo..."

11/03/2017 14:16

PALERMO BACCAGLINI / U pani ca meusa. Per chi vive a Palermo è un piatto tipico. Per chi ci è arrivato da poco come il nuovo presidente Paul Baccaglini, invece, il panino con la milza è una gustosa novità. E, intervenuto su 'Radio Deejay', il numero uno rosanero ha voluto fare un voto: "Oggi andrò al santuario di Santa Rosalia, poi se dovessimo salvarci sono pronto a mangiare dieci panini con la milza. In questi giorni ho visto una gioia, una genuinità, che se potessi salvare io la situazione mettendomi la maglia e scendendo in campo lo farei. Vivo questa partita come la ciliegina ad una delle settimane più belle della mia vita. Abbiamo attirato già una grande attenzione mediatica perché accende fiducia, ma qui si gioca a calcio. Non voglio il faro addosso, la concentrazione e l'entusiasmo del pubblico devono essere diretti ai nostri giocatori".

M.R.