Juventus-Milan, i rossoneri danneggiano gli spogliatoi? Il club: "No comment!"

11/03/2017 14:02

JUVENTUS MILAN SPOGLIATOI / Postgara acceso allo 'Juventus Stadium'. Almeno stando a quanto afferma l''Ansa': secondo la nota agenzia di stampa i giocatori del Milan avrebbero danneggiato gli spogliatoi per sfogare la loro rabbia per una sconfitta arrivata al 97°. Un'indiscrezione che lo stesso club rossonero, però, ha preferito non commentare. Un'impostazione, quella del 'Diavolo', relativa sia a quanto è successo dentro che fuori dal campo: nessun commento e nessuna polemica sulla serata di ieri.

D.G.