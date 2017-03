Palermo-Roma, Spalletti: "Ora siamo nel fango. Juve-Milan? Vorrei fare l'arbitro"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

11/03/2017 14:00

PALERMO ROMA CONFERENZA SPALLETTI / Domani, alle 20.45, la Roma sarà impegnata in un match delicato in casa del Palermo. Dopo la sconfitta contro il Napoli, i giallorossi non possono permettersi di perdere ulteriore terreno. Alla vigilia della sfida, Spalletti si presenta come di consueto in conferenza stampa per commentare le ultime news Roma. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Nulla di nuovo dal bollettino ma facciamo gli auguri a Florenzi. Noi lo aspettiamo".

PALERMO - "Quanto successo potrebbe dare energie nuove e stimoli ai calciatori del Palermo. Sappiamo però cosa dobbiamo fare e l'obiettivo della Roma è chiaro. Resta da vedere se ci riusciamo o meno. Abbiamo però la forza per andare a vincerla".

SCONFITTE - "C'è una sola strada, vincere la prossima partita. Quando si perdono delle gare è quella l'unica medicina assoluta. Siamo finiti con una ruota nel fango e io sono l'unico responsabile, avendo il volante tra le mani. Conta poi avere i cavalli giusti sotto al cofano. Sono loro a fare la differenza. Ritengo d'avere una rosa forte, in grado di superare momenti difficili come questo".

PALLOTTA - "Voleva difendere i calciatori dalla situazione che stiamo affrontando, magari anche mettendo in discussione l'operato dell'allenatore. Dal mio punto di vita non fa una piega, essendo io l'unico responsabile. Conta come i calciatori ti guardano e i miei lo fanno nella maniera giusta. Non conta ciò che dice Pallotta di me, io so cosa fare".

GIOVANI - "Si può percorrere quella strada, lasciando stare i discorsi sulle finali e le vittorie. E' un percorso differente, più ragionato e tranquillo. Noi però vogliamo ancora continuare a vincere".

ROSA STANCA - "Le statistiche europee degli ultimi 10 anni evidenziano come le vittorie calino del 40% quando si gioca ogni due giorni. Rientriamo ancora nella normalità, guardando a questi numeri. Tutti questi incontri ravvicinati però li ha avuti solo la Roma. Domani comunque saranno in campo 4-5 calciatori che non hanno giocato".

FUTURO - "Io resto della mia idea, resto se vinco. Ora però conta il momento e il risultato sportivo. Chi vuol bene alla Roma, non pensa al contratto ma alla sfida di domani. Mi aspetto una bella reazione da quei calciatori che hanno giocato meno".

ARBITRI - "Avrei voluto fare l'arbitro ma non ho più l'età (ride ndr). I nostri sono forti e tra i migliori al mondo. Non vado a dare opinioni su quanto accaduto in Juventus-Milan, non avendone le capacità".

MERCATO - "Andare a guardare indietro è fiato perso. E' qualcosa già avvenuto e io parlo dei miei e dell'obiettivo attuale che è vincere domani. Non facciamo altra confusione".

TOTTI - "Domani Francesco inizia dalla panchina ma c'è la possibilità che Dzeko riposi".