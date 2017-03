Calciomercato Inter, Griezmann sbotta: "Non vedo motivi per lasciare l'Atletico"

11/03/2017 13:40

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN ATLETICO MADRID / Antoine Griezmann sbotta. Accostato da diversi mesi a tantissimi club, dall'Inter al Manchester United, passando fino al Chelsea e il PSG, l’attaccante francese ha chiarito una volta per tutte il suo futuro ai microfoni di 'Telediario': "Mi chiedono sempre le stesse cose e inizio a stancarmi. Come dico sempre, sono molto felice all'Atlético Madrid e a Madrid. I miei compagni sono tra i migliori con cui si possa lavorare e ho un grande allenatore. Sto molto bene qui, non vedo motivi per andarmene".

D.G.