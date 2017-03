Roma, Pallotta risponde ai media: "Non critico Spalletti in pubblico. Sono stanco..."

11/03/2017 13:28

ROMA PALLOTTA SPALLETTI / Intervenuto a 'Radio Roma', il presidente giallorosso Pallotta ha voluto fare chiarezza sulle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri a una radio statunitense. Ha ribadito come i media nostrani abbiano estrapolato alcune frasi dal contesto, precisando qual è il suo reale pensiero: "Ho telefonato in diretta allo show per annunciare il tour della Roma negli Stati Uniti con grandi squadre. A Roma si tende a estrapolare le parole dal contesto. Anche Trump ha attaccato la stampa americana".

ROMA - "Se guardi le ultime gare, vedi che negli ultimi minuti la squadra era affaticata. Ciò non vuol dire ci sia un problema fisico o che voglia criticare Spalletti. Sarebbe sciocco pensare che farei una cosa del genere in pubblico. Sono stanco delle fandonie inventate".

RIMONTA - "Siamo chiamati a rimonte importanti ma l'esempio del Barcellona è ancora fresco. Tutto può succedere".

FLORENZI - "Non sapevo fosse già così 'vecchio' (ride ndr). Gli faccio i miei auguri, in un anno molto duro. Manca a tutti e a me in particolare la sua energia e il suo sorriso".

L.I.