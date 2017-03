Calciomercato Roma, Pallotta accelera: l'annuncio di Monchi entro il termine della stagione

11/03/2017 13:11

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI PALLOTTA / Le dure parole di James Pallotta di stamattina non sono passate inosservate. Il patron della Roma non è soddisfatto dell'operato di Luciano Spalletti e, come rivela 'Sky Sport', si è intrattenuto con la propria dirigenza quest'oggi in una conference call proprio per discutere del futuro del tecnico. La sensazione è che il sostegno, paventato fino a qualche settimana fa, sembra essere venuto meno.

Il tycoon americano si è detto insoddisfatto anche dell'ultimo calciomercato, ma sotto questo punto di vista è già pronto a risolvere la situazione: sempre secondo l'emittente satellitare, entro la fine della stagione in corso la Roma annuncerà l'ingaggio di Monchi, ds in uscita dal Siviglia.

D.G.