Juventus-Milan, Sconcerti sul rigore: "Sicuri che lo avrebbero fischiato a tutti?"

11/03/2017 11:56

JUVENTUS MILAN SCONCERTI / Il giorno dopo il big match tra Juventus e Milan terminato tra le polemiche feroci dei tifosi rossoneri, dalle colonne del 'Corriere della Sera' il giornalista Mario Sconcerti interviene parlando del rigore fischiato in favore dei bianconeri allo scadere: "L’assistente dell’arbitro è molto colpito dall’intervento perché tutto capita a un metro da lui, è come se lo vedesse in un televisore grande come lo stadio, ma nemmeno così è tutto automatico. Il fallo c’era, ma fischiarlo era discrezione di chi arbitrava. Non c’è la distanza per la volontarietà, è più un fallo di confusione (tre giocatori in un metro, colpire un braccio è quasi naturale) che una colpa da punire con il massimo della pena, ma per regolamento l’arbitro ha tutto il diritto di fischiarlo. La cosa di cui dovremmo essere sicuri è se un rigore così l’avrebbero fischiato all’ ultimo secondo di chiunque. La Juve si toglie comunque così l’intero problema di una partita compromessa”.



L.P.