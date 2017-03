Psg, Al-Khelaifi 'blinda' Emery

11/03/2017 11:50

PSG EMERY / Il presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi è deciso a confermare Unai Emery in panchina nonostante la clamorosa eliminazione in Champions League: "Siamo determinati ad andare avanti - si legge sul sito del 'Corriere dello Sport' - Continueremo con i nostri sforzi perché crediamo nei nostri risultati. Sarebbe sbagliato pensare di abbandonare il progetto dopo una pesante sconfitta, anche altri club in Europa hanno impiegato tanto tempo, dopo aver cambiato proprietà".

S.D.