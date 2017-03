Inter-Atalanta, Pioli: "Non siamo lontano dalle big. Ho chiesto consigli a Gagliardini!"

11/03/2017 12:00

INTER ATALANTA PIOLI / Una sfida che vale l'Europa. L'Inter ospita a 'San Siro' l'Atalanta dei ragazzi terribili di Gian Piero Gasperini nella 28a giornata di Serie A. Una sorta di spareggio ai pieni alti per continuare a sperare anche nel terzo posto. Alla vigilia del match, il tecnico interista Stefano Pioli interviene in conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Inter. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le sue dichiarazioni.

"Sarà uno scontro molto importante. Quando affrontiamo una squadra che ci sta sopra in classifica, vale sempre tre punti, ma ha un valore morale più alto. Troveremo una squadra in salute, ma ci siamo preparati anche noi e vogliamo far bene".

MODULO - “Non credo che sia il modulo ad aver portato tanti gol a Cagliari, quando l’interpretazione e la voglia. Contro chiunque avversario dipende da noi. Abbiamo la qualtà e i valori per indirizzare un match. Giochiamo davanti ai nostri tifosi contro l’Atalanta".

KONDOGBIA - “Il mio obiettivo è di far crescere ogni giocatore che ho a disposizione. Soprattutto se si tratta di giocatori giovani, e ne abbiamo parecchio in organico. Lui sta iniziando a giocare maggiormente in verticale ed ha le potenzialità per arrivare ad un livello superiore a quello attuale”.

POSSIBILE ESCLUSIONE BROZOVIC - “Abbiamo ancora due sedute di allenamento e questi dubbi significano che ho una rosa di qualità e, in caso, una panchina pronta a cambiarmi la partita”.

RIVALI - “Anche la Lazio sta facendo un grande campionato anche se hanno un’ottima base da diversi anni. Quindi l’Atalanta è la vera sorpresa del campionato, hanno raggiunto un livello di spensieratezza che li rende pericolosi”.

ELOGI MORATTI - “Lo ringrazio. Io continuo a lavorare per continuare a centrare i migliori risultati possibili”.

GAP CON LE PRIME TRE - “Possiamo e dobbiamo credere in noi stessi. Abbiamo dei valori e lo stiamo dimostrando. Abbiamo perso degli scontri diretti con le squadre di vertice ma quei match hanno dimostrato che non siamo così lontani da loro”.

GAGLIARDINI - “Se mi ha dato dei consigli? Sì, ho parlato con lui ma anche con Palacio che ha avuto Gasperini. Chi mi prenderei dell’Atalanta? Voglio così tanto bene ai miei che mi li tengo e punto forte su di loro!”

