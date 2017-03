Calciomercato Inter, Ancelotti irrompe su James Rodriguez

11/03/2017 11:27

CALCIOMERCATO INTER JAMES RODRIGUEZ / Una nuova insidia per Inter e Juventus nella pista che porta a James Rodriguez. Il colombiano è segnalato sempre più come possibile partente in casa Real Madrid ed i top club europei, con le italiane in particolar modo, sono pronte a piazzare l'affondo. A complicare i piani di nerazzurri e bianconeri, però, arriva l'indiscrezione lanciata dallo spagnolo 'Marca': sull'ex Monaco, infatti, sarebbe piombato con forza il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti.

L.P.