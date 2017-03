Juventus-Milan, Massimo Boldi esplode su Twitter: "Merita un calcio in c..."

11/03/2017 11:05

JUVENTUS MILAN BOLDI / Post-partita infinito. Juventus-Milan continua e continuerà a far discutere ancora a lungo, e dopo i protagonisti in campo, sui social si sfogano i tifosi e le celebrità. Come Massimo Boldi, attore comico di fede milanista, che sul proprio profilo Twitter ufficiale attacca l'arbitro senza tanti giri di parole: "Dopo questo vergognoso scandalo della partita Juventus-Milan auguro al direttore di gara di non lamentarsi se prende un calcio in c***".

L.P.