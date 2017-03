Inter, Gianfelice Facchetti: "Mancini ci ha fatto un brutto scherzo. E la società ha sbagliato"

11/03/2017 10:51

INTER FACCHETTI MANCINI / In un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex presidente e leggenda interista Giacinto, parla della stagione dell'Inter in vista della sfida con l'Atalanta: "Mio fratello in pancuina? E' stata un'emozione indescrivibile, perché Vecchi e mio fratello Luca sono arrivati in un momento molto delicato subito dopo l'esonero di de Boer. La gara col Southampton e soprattutto quella col Crotone potevano condizionare il resto della stagione. Poi con Pioli le cose si sono sistemate. Fosse arrivato prima probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Mancini ci ha fatto un brutto scherzo, poi la società ha sbagliato ad affidarsi ad un allenatore straniero che non conosceva il nostro calcio".

L.P.