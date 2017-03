Roma, Pallotta 'bacchetta' Spalletti e il mercato: "Sono frustrato. Abbiamo finito la benzina"

11/03/2017 10:16

ROMA PALLOTTA SPALLETTI / Direttamente dagli Stati Uniti arriva il duro 'mea culpa' del presidente della Roma, James Pallotta, che commentando ai microfoni della 'Sirius XM Radio' la sconfitta in Europa League sul campo del Lione lancia una stoccata all'ex direttore sportivo Walter Sabatini e non risparmia una frecciata al tecnico Luciano Spalletti: "La cosa frustrante è che abbiamo giocato bene, all'inizio abbiamo avuto molto occasioni, poi è finita la benzina. Credo che alcuni giocatori siano stanchi per i tanti minuti giocati. Questo è dovuto sia agli infortuni, sia credo alle nostre scelte nello scorso mercato estivo: non sono state fatte scelte giuste su chi tenere e chi no. Dovevamo cambiare la nostra politica sui giovani che abbiamo mandato in prestito. Ora ci avrebbero fatto comodo per dare riposo ai titolari. Le altre squadre invece stanno godendo di questi benefici, ma vi dico che questa cosa cambierà in futuro. A 5 minuti dalla fine, Kevin Strootman non tornava. E non è stato per la sua attitudine, perché lui è un guerriero. Poi hanno segnato il 4-2 con un missile. Molti giocatori hanno giocato tanto, come Fazio, ad esempio, che nelle ultime tre partite ha avuto un momento difficile. Negli ultimi due anni non ha giocato molto per via degli infortuni, ora è sempre in campo e penso sia un po' stanco. Nel caso della partita col Napoli, prima dell'inizio non avevo buone sensazioni per la formazione. Abbiamo inserito Salah a 35 minuti dalla fine, con lui abbiamo creato tante occasioni e preso due pali. Ha riaperto la gara, magari poteva essere messo in campo prima o dall’inizio, penso che lo abbia ammesso anche Spalletti dopo la partita. Credo che con il Napoli potevamo fare meglio, col Lione abbiamo finito un po' la benzina nel secondo tempo".

In chiusura, il numero uno giallorosso si sofferma sull'accordo con lo sponsor tecnico Nike e sullo stadio: “Noi dobbiamo far andare meglio le cose con la Nike, se devo essere onesto. Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo. Stadio? Il nuovo impianto ci permetterebbe di essere tra le prime 10 squadre d'Europa per introiti".

L.P.