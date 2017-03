Calciomercato Juventus, Mourinho 'piomba' su Alexis Sanchez

11/03/2017 09:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEXIS SANCHEZ / Josè Mourinho potrebbe presto dare un grande dispiacere alla Juventus (e all'Inter): secondo quanto scrive in Inghilterra il 'Daily Express', alla luce delle difficoltà incontrate sul fronte Antoine Griezmann (intenzionato a restare all'Atletico Madrid in Spagna), i 'Red Devils' potrebbero virare su Alexis Sanchez dell'Arsenal, individuato dai bianconeri (e dai nerazzurri) come rinforzo per l'estate.

S.D.