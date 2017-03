Calciomercato Roma, Pallotta incontra Monchi e sfida il Real

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/03/2017 08:45

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / James Pallotta, presidente della Roma, sta per tornare in Europa. Secondo quanto si legge sulle pagine del 'Corriere dello Sport', il numero uno giallorosso - prima di arrivare a Roma - sarà lunedì a Londra, accompagnato da Kaitlyn Colligan e Alex Zecca. Nella capitale inglese, Pallotta incontrerà Franco Baldini e, con ogni probabilità, anche Monchi, ds del Siviglia scelto dai vertici romanisti come nuova guida del calciomercato futuro del club.

L'ingaggio messo sul piatto dalla Roma è importante, ma si attende ancora la risposta definitiva del dirigente, contattato anche dal Real Madrid. Persone a lui vicine assicurano sia affascinato dalla prospettiva di lavorare in Italia. Le parti discuteranno dei programmi e dello staff che Monchi, eventualmente, vorrebbe portare nella Capitale.