Calciomercato Juventus, Allegri-Arsenal: accordo e ultimatum! E Dybala...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

11/03/2017 08:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri e la dirigenza dell'Arsenal hanno raggiunto un accordo verbale in merito al possibile passaggio dell'attuale allenatore della Juventus sulla panchina dei 'Gunners', in sostituzione di Arsene Wenger in estate. A scriverlo, in Inghilterra, è il 'Daily Express', secondo cui il tecnico livornese starebbe ora aspettando il definitivo via libera della dirigenza dell'Arsenal.

Come si legge sulle colonne del 'Daily Star', Allegri avrebbe dato un ultimatum ai 'Gunners': entro tre settimane vuole sapere se Wenger lascerà davvero il club e se sarà lui l'erede prescelto.

Nella serata di ieri, Paulo Dybala, accostato a vari club tra cui proprio l'Arsenal, ha parlato così del rinnovo del contratto con la Juve: "Ho dato la parola alla società che voglio continuare: dopo la sosta ci saranno novità, ma non dipende solo da me".