Juventus-Milan, Costacurta: "Per chi gioca a calcio quello non è rigore"

11/03/2017 00:14

JUVENTUS MILAN COSTACURTA / Se ne parlerà per giorni, molto probabilmente. Il post-partita di Juventus-Milan è destinato a durare davvero a lungo. Intanto, dagli studi di 'Sky', arriva la sentenza dell'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta che commenta così il rigore concesso ai bianconeri nel finale: "Per qualsiasi persona che gioca a calcio questo non è rigore. Però il regolamento è quello che conta. Io continuo a considerarlo inesistente, però va detto che ci sono tanti difensori che vanno su questi palloni con le mani dietro la schiena. La Juve, comunque, ha fatto 24 tiri in porta, penso che si parlerà anche di qualcos'altro oltre che del rigore".



L.P.