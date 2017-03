Juventus-Milan, i rossoneri 'disertano' la zona mista

dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) / L. P.

11/03/2017 00:03

JUVENTUS MILAN ZONA MISTA / Dopo il finale infuocato di Juventus-Milan, terminata con le polemiche roventi per il rigore concesso allo scadere ai bianconeri e trasformato da Paulo Dybala, arriva il primo 'provvedimento' ufficiale da parte del club milanista. Nessuno dei calciatori rossoneri, infatti, si è presentato in zona mista per rispondere alle domande dei cronisti presenti allo 'Juventus Stadium'. Un silenzio imposto per stemperare gli animi surriscaldati del post-partita.