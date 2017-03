Calciomercato Juventus, Dybala 'annuncia' il rinnovo: "Novità dopo la sosta"

10/03/2017 23:13

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Dopo aver trasformato il rigore decisivo nel finale infuocato di Juventus-Milan, l'attaccante bianconero Paulo Dybala, ai microfoni di 'Premium Sport', fa anche l'annuncio sul suo rinnovo: "Tutti si ricordavano dell’ultimo rigore che mi aveva parato Donnarumma, per fortuna questa volta l’ho tirata meglio. Le polemiche finali? Siamo abituati, vorrei vedere se qualcuno parlerà del rigore che Zapata ha fatto nel primo tempo. Bisogna essere più onesti: quando capita a noi, continuiamo a lavorare e basta. I milanisti sono sei anni che si lamentano contro la Juve, secondo me devono usare altri metodi, non lamentarsi con l’arbitro. Il mio rinnovo? Ho dato la parola alla società che voglio continuare: dopo la sosta ci saranno novità, ma non dipende solo da me".



L.P.