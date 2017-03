Juventus-Milan, s'infuria anche l'agente di Salah: "Questo è un insulto!"

10/03/2017 23:41

JUVENTUS MILAN AGENTE SALAH / Nel caos del post-partita di Juventus-Milan, su Twitter arriva anche il commento durissimo di Ramy Abbas, procuratore del romanista Mohamed Salah. "Questo è un insulto all'intelligenza. La cosa più triste è che tre giorni nessuno ricorderà più cosa è successo. Memoria corta nel calcio" il suo tweet.



L.P.

This is an insult to intelligence.The saddest part is that in 3 days' time, no one will remember what happened.Short term memory in football