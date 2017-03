Juventus-Milan, rabbia rossonera: Bacca e Donnarumma furibondi

10/03/2017 22:47

JUVENTUS MILAN ARBITRO / AGGIORNAMENTO ORE 23: - Tra i più arrabbiati nel finire di gara c'è sicuramente Carlos Bacca. L'attaccante colombiano, già cambiato e in borghese, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', avrebbe aggredito verbalmente il quarto uomo. Accanto all'ex Siviglia c'era anche Galliani, sceso in campo prima del fischio finale. Dalla folla rossonera, che circondava l'arbitro, sarebbe partito anche un "Vergogna". Montella ha, poi, portato via con forza Bacca.

Molto nervoso anche Gigio Donnarumma, l'ultimo ad uscire dal campo, che ha dato un calcio alla porta.

ORE 22:47 - Finale rovente allo 'Juventus Stadium'. Juventus-Milan si chiude con il rigore trasformato da Dybala a tempo praticamente scaduto. L'arbitro Massa ha deciso di concedere il penalty per un fallo di mano in area di Mattia De Sciglio. Vibranti le protesti dei rossoneri, che si sono visti assegnare l'estrema punizione oltre i 4 minuti di recupero concessi. Il fischietto dopo un lungo consulto con il giudice di linea ha deciso di dare il rigore, poi trasformato da Dybala.

M.S.