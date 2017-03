TWITTER Juventus-Milan, furia rossonera contro l'arbitro Massa

L.P.

JUVENTUS MILAN ARBITRO / Un finale rovente, destinato a far parlare per giorni. L'anticipo della 28a giornata di Serie A si apre tra le polemiche furenti del big match dello 'Juventus Stadium'. La Juventus batte il Milan in pieno recupero con un rigore che fa infuriare i tifosi rossoneri. E su Twitter è rivolta.

#JuveMilan La vittoria di #Trump è di gran lunga più dignitosa e regolare di questa vittoria della Juve — Adomako Junior (@adomako_jr) 10 marzo 2017

#JuveMilan grande arbitro tutto e solo allo Stadium succedono bonaccia doveva essere ammonito l'arbitro si era dimenticato gli occhiali — genny (@gennysiervo) 10 marzo 2017

Che farsa #JuveMilan — Gigi Ferrante (@giginco10) 10 marzo 2017

#JuveMilan ma perché non fare come nel football americano che la divisa degli arbitri è a strisce bianco nere? — angelo carbone (@angelo_carbone) 10 marzo 2017

Che c'è di nuovo? Nulla #JuveMilan solito furto — Luca (@Lucaleidoscoop) 10 marzo 2017

Che vergogna !! #JuveMilan — Luigi Taumaturgo (@LuigiTaumaturgo) 10 marzo 2017

Da quella distanza non è mai rigore. MAI. Vergogna. #JuveMilan #JuventusMilan — Luigi Mellone (@LuigiMellone) 10 marzo 2017

Rivisto e rivisto.

Inesistente: il braccio di #DeSciglio non va verso la palla, non è largo e la distanza è ravvicinata. #JuveMilan — Paolo Bianchessi (@PaoloBianchessi) 10 marzo 2017

Alla prossima giochiamo con le mani legate dietro la schiena ok?#JuveMilan — Match™ (@marco_cuman) 10 marzo 2017

Cioè posso anche accettare di perdere ma in questo modo no... poi a rubare sono sempre gli altri eh? #JuveMilan — Vale (@TheGrownGirl) 10 marzo 2017