ATLETICO MADRID CAMARASA / L'Atletico Madrid monitora Victor Camarasa, centrocampista di proprietà del Levante ma in prestito al Deportivo Alaves. Secondo 'As', i Colchoneros avrebbero chiesto al Levante di essere informati in caso di offerte per il giocatore.

