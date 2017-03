10/03/2017 22:00

JUVENTUS MILAN BACCA / Un tiro, un gol. Carlos Bacca è una sentenza, peccato per i guai fisici. L'attaccante colombiano, che ha firmato la rete del parziale 1-1 del Milan dopo il vantaggio della Juventus, al 55' è costretto ad abbandonare il campo. Si parla di affaticamento per il numero 70 rossonero che lascia il posto a Kucka ed esce dal campo scuro in volto.

L.P.