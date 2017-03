Lazio, Salas riabbraccia Inzaghi: "Gli ho fatto i complimenti"

10/03/2017 21:57

NEWS LAZIO/ Giornata amarcord in casa Lazio: a Formello, si è rivisto Marcelo Salas, attaccante dei biancocelesti campioni d'Italia nel 200. Il cileno ha rivisto i suoi vecchi compagni di squadra Angelo Peruzzi e Simone Inzaghi. Al tecnico della Lazio, il cileno ha riservato i complimenti per quanto svolto in questa stagione: "Sta facendo molto bene, quando l'ho incontrato gli ho fatto i complimenti perché sta facendo bene e spero possa andare avanti su questa strada - ha dichiarato Salas a 'Lazio Style Radio' - sarà emozionante andare all'Olimpico lunedì per Lazio-Torino. Ho sempre avuto un bel rapporo con i tifosi laziali".

S.F.