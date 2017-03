Juventus-Milan, ecco il primo tempo di Donnarumma

10/03/2017 21:24

JUVENTUS MILAN DONNARUMMA / Gigi contro Gigio. Una sfida nella sfida stasera allo 'Juventus Stadium', dove si affrontano Juventus e Milan, la storia e, con ogni probabilità, il futuro della porta della Nazionale. Riflettori puntati su Gianluigi Donnarumma, baby portierone rossonero alle prese con un rinnovo spinoso e nel mirino della 'Vecchia Signora'. Al cospetto del suo idolo Buffon, il numero uno milanista non sfigura in un primo tempo in cui è subito protagonista con una bella parata su Pjaca. Poco dopo si ripete su Higuain e più tardi su Dybala. Non può nulla, invece, sul gol di Benatia: Romagnoli sbaglia il fuorigioco e per il difensore juventino è facile piazzarla in rete.



L.P.